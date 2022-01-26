Лавров: Запад толкает Украину на совершение провокаций против России
Запад подталкивает украинское руководство к проведению прямых провокаций против России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Государственной думе. По его словам, страны НАТО «удваивают усилия» по сдерживанию Москвы, наращивая военно-политическое давление на Россию.
Глава МИД РФ подчеркнул, что достаточно посмотреть на проведение все более провокационных маневров у российских границ.
«Особенно цинично выглядят требования к самой России прекратить проведение учений на собственной территории», - отметил Лавров.
Он также сообщил, что российское руководство в такой ситуации не станет сидеть, сложа руки. «Это вступает в противоречие с закрепленной в целом ряде международных документов равной и неделимой безопасности», - добавил глава МИД РФ.
По словам Лаврова, Москва примет ответные меры, если не получит конструктивный ответ от Запада на предложения о гарантиях безопасности.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что от ответа США по гарантиям безопасности зависит слишком многое.
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