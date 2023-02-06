Лавров: Запад сорвал Минские соглашения для вооружения Украины против России
Западные страны готовили Украину для гибридной войны с Россией, а Минские соглашения были необходимы для вооружения Киева. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном.
Накануне Лавров прибыл с визитом в Ирак, планировалось, что министр обсудит с руководством страны активизацию торгово-экономического и военно-технического сотрудничества, пишет RT.
Глава внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что по просьбе Хусейна российская сторона прокомментировала происходящее вокруг Украины.
«Мы привели факты, говорящие о том, что целью срыва этих [Минских] договоренностей было создание условий для вооружения Украины против РФ, и также целью было уничтожить права русского и русскоязычного населения украинского государства», — указал министр.
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