Лавров: Запад пытается заставить страны мира изменить отношение к России

Он не исключил, что будут применены абсолютно запрещенные приемы, «как говорится, "ниже пояса"». По словам министра, США, Великобритания и Европа прибегают к угрозам и шантажу, чтобы заставить другие страны изменить свое мнение о России.

Ранее Лавров заявил, что расистское деление мира на исключительных и остальных предполагает навязываемый Западом «порядок, основанный на правилах».

