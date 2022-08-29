Лавров: Запад пытается заставить страны мира изменить отношение к России
Нельзя исключать, что западные страны будут оказывать давление на остальной мир, чтобы заставить их поддержать антироссийский курс, сообщил в эфире телеканала «Звезда» глава МИД России Сергей Лавров.
Он не исключил, что будут применены абсолютно запрещенные приемы, «как говорится, "ниже пояса"». По словам министра, США, Великобритания и Европа прибегают к угрозам и шантажу, чтобы заставить другие страны изменить свое мнение о России.
Ранее Лавров заявил, что расистское деление мира на исключительных и остальных предполагает навязываемый Западом «порядок, основанный на правилах».
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