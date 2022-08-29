Лавров: Запад пытается заставить страны мира изменить отношение к России

Нельзя исключать, что западные страны будут оказывать давление на остальной мир, чтобы заставить их поддержать антироссийский курс, сообщил в эфире телеканала «Звезда» глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров указал на бесперспективность попыток США распространять свое доминирование

Он не исключил, что будут применены абсолютно запрещенные приемы, «как говорится, "ниже пояса"». По словам министра, США, Великобритания и Европа прибегают к угрозам и шантажу, чтобы заставить другие страны изменить свое мнение о России.

Ранее Лавров заявил, что расистское деление мира на исключительных и остальных предполагает навязываемый Западом «порядок, основанный на правилах».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФСанкции Против РоссииСергей Лавров
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