Лавров указал на бесперспективность попыток США распространять свое доминирование

Как отметил глава российского МИД, действия властей Соединенных Штатов отражают проводимую Вашингтоном политику «вседозволенности», пишет РИА ФАН.

«С каждым разом те, кто следит за этим, понимает бесперспективность политики, согласно которой можно закрыть глаза на одну ситуацию, один кризис, созданный США, и ожидать, что все будет более-менее неплохо. Нет, американцы взяли курс на подавление любой самостоятельности», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Глава МИД привел в качестве примера ситуацию с Украиной и Тайванем. Лавров подчеркнул, что Вашингтон, решив сделать из Украины угрозу для РФ, нарушил «принципы неделимой безопасности, под которыми подписался на высшем уровне», отмечает телеканал «360». То же произошло и в случае поездки спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань: по словам Лаврова, США «проигнорировали все свои собственные принципы, которые провозглашали публично и в приверженности к которым они убеждали всех».

