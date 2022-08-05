Лавров указал на бесперспективность попыток США распространять свое доминирование
Попытки США «утвердить свое доминирование» в разных точках планеты бесперспективны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Как отметил глава российского МИД, действия властей Соединенных Штатов отражают проводимую Вашингтоном политику «вседозволенности», пишет РИА ФАН.
«С каждым разом те, кто следит за этим, понимает бесперспективность политики, согласно которой можно закрыть глаза на одну ситуацию, один кризис, созданный США, и ожидать, что все будет более-менее неплохо. Нет, американцы взяли курс на подавление любой самостоятельности», — цитирует Лаврова РИА Новости.
Глава МИД привел в качестве примера ситуацию с Украиной и Тайванем. Лавров подчеркнул, что Вашингтон, решив сделать из Украины угрозу для РФ, нарушил «принципы неделимой безопасности, под которыми подписался на высшем уровне», отмечает телеканал «360». То же произошло и в случае поездки спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань: по словам Лаврова, США «проигнорировали все свои собственные принципы, которые провозглашали публично и в приверженности к которым они убеждали всех».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+17 126 / сут.
Умерли
383 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+9 752 / сут.
- Вирусолог: На пике новой волны ожидается до 50 тысяч случаев COVID-19 в сутки
- Лавров указал на бесперспективность попыток США распространять свое доминирование
- В Google назвали причину удаления YоuТubе-канала Дмитрия «Гоблина» Пучкова
- В Канаде заявили, что транзит газа через Украину не заменит для ФРГ «Северный поток»
- В NASA рассчитывают на продолжение программы перекрестных полетов к МКС после 2024 года
- Посол ЛНР: Союзные силы зашли в Артемовск
- Власти Японии призвали Mitsui и Mitsubishi согласиться на участие в «Сахалине-2»
- Российское посольство обвинило США в «охоте» на выезжающих за границу россиян
- СМИ: между Зеленским и мэрами крупных городов произошел раскол
- СМИ: российские военные обезвредили в Херсоне ячейку диверсантов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru