Лавров: «Порядок, основанный на правилах» приведет к расистскому делению мира

Глава МИД РФ подчеркнул, что страна придерживается основополагающих принципов Устава ООН. Россия уважает культурно-цивилизационное многообразие народов, и их право самим определять свою судьбу.

«Одновременно категорически отвергаем навязываемый коллективным Западом во главе с США неоколониальный "порядок, основанный на правилах". Ведь этот порядок предполагает расистское деление мира на группу исключительных, априори обладающих индульгенцией на любые действия, и остальные страны, обязанные следовать в фарватере "золотого миллиарда" и обслуживать его интересы», - цитирует Лаврова ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия развивает «плодотворное сотрудничество с подавляющим большинством членов мирового сообщества» в таких форматах, как ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС, РИК. Российский дипломат заявил также о необходимости активизировать диалог сегодня. По его словам, в этой работе должна возрасти роль дипломатии.

«Трудно переоценить в этой связи потенциал классической дипломатии, предполагающей выверенные компромиссы и баланс интересов», - отметил Лавров.

Ранее экономист Никита Кричевский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал авторов идеи энергоперехода.

«Ни для кого не секрет, что энергопереход - достаточно длительная история, рассчитанная как минимум лет на 30-50, и то она во многом спровоцирована мировыми спекулянтами и правительствами «золотого миллиарда», которые хотят возместить потери от субсидирования возобновляемой энергетики за счет стран третьего мира. К третьему миру в данном случае относится и Россия, а также Китай, и Австралия, и многие другие страны. При этом и нефть, и газ, а в последнее время и уголь в стратегию энергоперехода не включены», - заявил Кричевский.



