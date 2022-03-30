Лавров: Запад пытается сделать из Украины «второй Афганистан»

Запад хочет создать на Украине «второй Афганистан». Об этом в ходе встречи с главой МИД Пакистана Шахом Махмудом Куреши в Китае заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Он считает, что руководство западных стран пытается перенести центр мировой политики.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США хотят сохранить на Украине нынешний режим, при этом им не важно, пойдет ли Киев на территориальные уступки.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:АфганистанЗападУкраинаМИД РФСергей Лавров
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