Лавров: Запад пытается сделать из Украины «второй Афганистан»
Запад хочет создать на Украине «второй Афганистан». Об этом в ходе встречи с главой МИД Пакистана Шахом Махмудом Куреши в Китае заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он считает, что руководство западных стран пытается перенести центр мировой политики.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США хотят сохранить на Украине нынешний режим, при этом им не важно, пойдет ли Киев на территориальные уступки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru