ПВО уничтожила над Россией 323 беспилотника ВСУ

Дежурные средства ПВО ликвидировали над регионами России более 320 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 323 украинских беспилотных летательных аппарата», – указано в сообщении.

Отмечается, что БПЛА нейтрализовали в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой областях. Также дроны уничтожили над Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областями.

Кроме того, беспилотники сбили в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму, над водами Азовского и Черного морей.

Ранее в Оренбургской области уничтожили несколько БПЛА над промышленным предприятием, никто не пострадал, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиПВОМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры