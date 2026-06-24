ПВО уничтожила над Россией 323 беспилотника ВСУ
Дежурные средства ПВО ликвидировали над регионами России более 320 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 323 украинских беспилотных летательных аппарата», – указано в сообщении.
Отмечается, что БПЛА нейтрализовали в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой областях. Также дроны уничтожили над Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областями.
Кроме того, беспилотники сбили в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму, над водами Азовского и Черного морей.
Ранее в Оренбургской области уничтожили несколько БПЛА над промышленным предприятием, никто не пострадал, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Черные нейролебеди!»: ИИ атакует королей стримингов-2026
- В Пензе произошел пожар в торговом центре
- ПВО уничтожила над Россией 323 беспилотника ВСУ
- СМИ: Пентагон впервые на высшем уровне протестировал лазерное оружие
- Севастополь остался без света после атаки на энергоинфраструктуру
- Пилот сбитого над Ираном F-15 рассказал о напоминающих медузу дронах
- В России наблюдается волна рефинансирования потребительских кредитов
- Путин: Запад пока не решается бить по России со своей территории
- Рябков: Новые контакты РФ и США должны состояться до конца лета
- СМИ: Экспорт российской нефти достиг максимума с начала года