В Пензе произошел пожар в торговом центре
Пожар возник в торговом центре в Пензе. Об этом заявили в управлении МЧС по Пензенской области.
Сообщение о ЧП поступило около 6 часов утра.
«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдался густой черный дым и открытое горение на кровле», - отметили в ГУ МЧС.
К тушению возгорания привлекли девять единиц техники и 40 специалистов. Отмечается, что пожар локализовали на площади 250 квадратных метров.
Ранее в Балашихе произошло возгорание в нежилом здании, огонь локализовали на площади 1350 «квадратов» и позднее ликвидировали, напоминает 360.ru.
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