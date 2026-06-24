В Пензе произошел пожар в торговом центре

Пожар возник в торговом центре в Пензе. Об этом заявили в управлении МЧС по Пензенской области.

Сообщение о ЧП поступило около 6 часов утра.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдался густой черный дым и открытое горение на кровле», - отметили в ГУ МЧС.

К тушению возгорания привлекли девять единиц техники и 40 специалистов. Отмечается, что пожар локализовали на площади 250 квадратных метров.

Ранее в Балашихе произошло возгорание в нежилом здании, огонь локализовали на площади 1350 «квадратов» и позднее ликвидировали, напоминает 360.ru.

