СМИ: Пентагон впервые на высшем уровне протестировал лазерное оружие

Руководство Пентагона впервые наблюдало лично за испытаниями лазерного и микроволнового оружия в США. Об этом сообщает портал Axios.

«Министр обороны Пит Хегсет и технический директор Пентагона Эмиль Майкл... посетили демонстрацию лазерного и микроволнового оружия в Нью-Мексико», – отмечается в сообщении.

Хегсет и Майкл оценили мобильную систему направленной энергии LOCUST компании AeroVironment с мощностью 20 кВт.

По данным Axios, подобное оружие рассматривают как относительно недорогое средство борьбы с беспилотниками, однако оно не получило широкого распространения. В проекте бюджета на следующий финансовый год заложили свыше 2 млрд долларов на исследования и разработки в этой сфере.

В феврале СМИ сообщили, что американские военные применили секретную лазерную систему, чтобы сбить собственный беспилотник, напоминает 360.ru.

