СМИ: Пентагон впервые на высшем уровне протестировал лазерное оружие
Руководство Пентагона впервые наблюдало лично за испытаниями лазерного и микроволнового оружия в США. Об этом сообщает портал Axios.
«Министр обороны Пит Хегсет и технический директор Пентагона Эмиль Майкл... посетили демонстрацию лазерного и микроволнового оружия в Нью-Мексико», – отмечается в сообщении.
Хегсет и Майкл оценили мобильную систему направленной энергии LOCUST компании AeroVironment с мощностью 20 кВт.
По данным Axios, подобное оружие рассматривают как относительно недорогое средство борьбы с беспилотниками, однако оно не получило широкого распространения. В проекте бюджета на следующий финансовый год заложили свыше 2 млрд долларов на исследования и разработки в этой сфере.
В феврале СМИ сообщили, что американские военные применили секретную лазерную систему, чтобы сбить собственный беспилотник, напоминает 360.ru.
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