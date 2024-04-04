Лавров: Запад проигнорировал мирные инициативы Китая, Бразилии и Африки

Западные страны не учли мирные инициативы по Украине, предложенные африканскими странами, Бразилией и Китаем в ходе встреч по «формуле мира» украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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По мнению политика, оставленные без внимания инициативы были сделаны «из самых добрых побуждений», а «формула мира» Зеленского не допускает каких бы то ни было компромиссов.

Министр подчеркнул, что мирная конференция, которую инициировала Швейцария, не преследует цель урегулировать российско-украинский конфликт. Для Берна важно лишь обеспечение максимального числа делегатов на мероприятии, отметил Лавров.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова пойти на переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаПереговорыШвейцарияСергей Лавров

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