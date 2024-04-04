Лавров: Запад проигнорировал мирные инициативы Китая, Бразилии и Африки
Западные страны не учли мирные инициативы по Украине, предложенные африканскими странами, Бразилией и Китаем в ходе встреч по «формуле мира» украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
По мнению политика, оставленные без внимания инициативы были сделаны «из самых добрых побуждений», а «формула мира» Зеленского не допускает каких бы то ни было компромиссов.
Министр подчеркнул, что мирная конференция, которую инициировала Швейцария, не преследует цель урегулировать российско-украинский конфликт. Для Берна важно лишь обеспечение максимального числа делегатов на мероприятии, отметил Лавров.
Ранее Зеленский заявил, что Украина готова пойти на переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru