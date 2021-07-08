Лавров: Запад попытается расшатать ситуацию перед выборами в России

По его словам, возможны новые попытки иностранных государств спровоцировать протестные выступления. «Желательно насильственные, как Запад любит это делать», — отметил дипломат.

Кроме того, по словам главы МИД России, после выборов может быть развернута кампания по непризнанию выборов.

На проведение избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы из федерального бюджета было выделено 21,4 миллиарда рублей. Об этом заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев на заседании ЦИК.

