Лавров: Запад попытается расшатать ситуацию перед выборами в России
Запад может предпринять попытки расшатать ситуацию в России перед выборами депутатов Госдумы, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который выступил с лекцией в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке.
По его словам, возможны новые попытки иностранных государств спровоцировать протестные выступления. «Желательно насильственные, как Запад любит это делать», — отметил дипломат.
Кроме того, по словам главы МИД России, после выборов может быть развернута кампания по непризнанию выборов.
На проведение избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы из федерального бюджета было выделено 21,4 миллиарда рублей. Об этом заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев на заседании ЦИК.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 962 / сут.
Умерли
140 тыс.+725 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+20 067 / сут.
- Роспотребнадзор объяснил, чем может закончиться купание в фонтанах
- Лавров: Запад попытается расшатать ситуацию перед выборами в России
- Ликвидированы убийцы президента Гаити
- Ту-160 и Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет в Арктике
- Врач рассказал, для кого опасна жаркая погода
- На месте крушения самолета на Камчатке приступили к работе водолазы
- Задержаны предполагаемые убийцы президента Гаити
- Синоптики объявили в Москве оранжевый уровень погодной опасности
- Россия построит уникальный телескоп
- Раскрыты подробности мощного взрыва в порту Дубая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru