Лавров: Запад попытается расшатать ситуацию перед выборами в России

Запад может предпринять попытки расшатать ситуацию в России перед выборами депутатов Госдумы, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который выступил с лекцией в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке.

Путин призвал провести выборы «чисто и честно»

По его словам, возможны новые попытки иностранных государств спровоцировать протестные выступления. «Желательно насильственные, как Запад любит это делать», — отметил дипломат.

Кроме того, по словам главы МИД России, после выборов может быть развернута кампания по непризнанию выборов.

На проведение избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы из федерального бюджета было выделено 21,4 миллиарда рублей. Об этом заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев на заседании ЦИК.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаВыборыСергей Лавров
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