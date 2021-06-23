На проведение выборов в Госдуму из федерального бюджета выделили 21,4 млрд рублей
На проведение избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы из федерального бюджета было выделено 21,4 миллиарда рублей. Об этом заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев на заседании ЦИК, сообщает ТАСС.
Он отметил, что 4,8 миллиарда из этой суммы было выделено на соблюдение санитарно-эпидемиологической безопасности. Остальные средства будут распределены между избирательным комиссиями, соответствующими государственными органами, у Центральной избирательной комиссии РФ останется 95,9 миллиона рублей.
Ранее СМИ назвали губернаторов, которых могут уволить перед выборами в Госдуму.
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