На проведение выборов в Госдуму из федерального бюджета выделили 21,4 млрд рублей

Он отметил, что 4,8 миллиарда из этой суммы было выделено на соблюдение санитарно-эпидемиологической безопасности. Остальные средства будут распределены между избирательным комиссиями, соответствующими государственными органами, у Центральной избирательной комиссии РФ останется 95,9 миллиона рублей.

Ранее СМИ назвали губернаторов, которых могут уволить перед выборами в Госдуму.

