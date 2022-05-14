Лавров: Запад объявил об объявленной тотальной гибридной войне России

«Трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения», — цитирует его РБК.

Москва предпринимает все возможное для того, чтобы избежать прямое столкновение. При этом Лавров подчеркнул, что в отношении России западные санкции в том или ином виде существовали практически всегда.

По мнению министра, заседание Совета проходит в переломное время, когда Россия, как в 1917 и 1991 годах, стоит «перед выбором исторического пути».

Также Лавров обратил внимание на массовую высылку дипломатов, которой не было «даже в самые мрачные времена Холодной войны». При этом Запад пытался найти предателей среди российских дипломатов, но они продолжают выполнять свои профессиональные обязанности в соответствии с требованием времени.

Лавров также подчеркнул, что Запад подорвал репутацию «грабительскими действиями в отношении чужих материальных активов». Глава МИД РФ считает, что никто не застрахован от экспроприации и «государственного пиратства».

Ранее экономист Василий Колташов сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Россия может жестко ответить решение западных партнеров распоряжаться замороженными российскими активами.

«Отвечать на эти санкции необходимо. Если только российское имущество будет передаваться куда-то (Украине), хоть евро-цент, это уже является основанием, чтобы отвечать предельно жестко, переходить к освобождению наших компаний от какой бы то ни было ответственности перед кредиторами из этих государств – рвать, ломать все финансовые связи, полностью высвобождая наши экономические структуры из-под влияния Запада. Думаю, в Евросоюзе даже не понимают, какими мрачными могут оказаться последствия для них от того, чтобы перейти эту грань: заморозка или раздача российского имущества», - заявил Колташов.

