Лавров: России объявили тотальную войну

«Сегодня нам объявили настоящую гибридную войну, "тотальную войну" — этот термин, который использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда говорят о том, что они хотят сделать с Российской Федерацией. Цели не скрываются, они декларируются публично — разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику и Россию в целом», — цитирует ТАСС главу МИД.

При этом Лавров отметил, что на подавляющее большинство стран за пределами «коллективного Запада», которые не хотят «заниматься игрой в одни ворота», оказывается колоссальное давление.

