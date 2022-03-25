Лавров: России объявили тотальную войну
Запад объявил России тотальную войну и не скрывает, что нацелен на уничтожение российской экономики. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании правления Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.
«Сегодня нам объявили настоящую гибридную войну, "тотальную войну" — этот термин, который использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда говорят о том, что они хотят сделать с Российской Федерацией. Цели не скрываются, они декларируются публично — разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику и Россию в целом», — цитирует ТАСС главу МИД.
При этом Лавров отметил, что на подавляющее большинство стран за пределами «коллективного Запада», которые не хотят «заниматься игрой в одни ворота», оказывается колоссальное давление.
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