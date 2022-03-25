Лавров: России объявили тотальную войну

Запад объявил России тотальную войну и не скрывает, что нацелен на уничтожение российской экономики. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании правления Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

Лавров высказался о желающих уехать из РФ россиянах

«Сегодня нам объявили настоящую гибридную войну, "тотальную войну" — этот термин, который использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда говорят о том, что они хотят сделать с Российской Федерацией. Цели не скрываются, они декларируются публично — разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику и Россию в целом», — цитирует ТАСС главу МИД.

При этом Лавров отметил, что на подавляющее большинство стран за пределами «коллективного Запада», которые не хотят «заниматься игрой в одни ворота», оказывается колоссальное давление.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияСергей Лавров
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