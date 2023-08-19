Лавров: Запад не намерен о чем-то договариваться с Россией

Глава МИД напомнил, что в Копенгагене и Джидде состоялись многосторонние встречи без приглашения российской стороны.

«Москву при этом обвиняют в "нежелании участвовать в переговорах", а любые доводы о необходимости учитывать жизненные интересы нашей страны с ходу отметаются. Понятно, что такой подход не свидетельствует о намерении Запада о чем-то договариваться с Россией», — указал Лавров.

Министр отметил, что РФ всегда выражала готовность к содержательному диалогу, и с начала специальной военной операции была открыта к обсуждению путей политико-дипломатического урегулирования. Однако в апреле прошлого года Киев по указке Запада прервал переговоры с Москвой, а позже и вовсе запретил их. Лавров подчеркнул, что Украина с подачи своих кураторов саботировала дипломатическую работу.

«Перспектив переговоров между Россией и Западом сейчас, увы, не просматривается. К тому же западные спонсоры постоянно подталкивают киевский режим к повышению ставок», — указал глава МИД.

Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал начать переговоры об окончании конфликта на Украине без предварительных условий, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

