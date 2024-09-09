По его словам, «несерьезно» говорить о прекращении огня и размене территорий. Пока что ни одна из инициатив лидера Украины Зеленского не подразумевает соблюдения прав людей.

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц приступил к работе над планом мирного разрешения российско-украинского конфликта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



