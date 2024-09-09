Лавров: В конфликте на Украине речь идет о правах людей, а не об обмене землями

В украинском конфликте речь идет не о территориях, а о правах русских людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он пояснил, что Россия никогда не хотела себе «чужой земли». Она лишь хотела, чтобы к людям, «которые являются неотъемлемой частью русского мира и русской культуры относились «по-человечески», как того требует международное право.

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По его словам, «несерьезно» говорить о прекращении огня и размене территорий. Пока что ни одна из инициатив лидера Украины Зеленского не подразумевает соблюдения прав людей.

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц приступил к работе над планом мирного разрешения российско-украинского конфликта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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