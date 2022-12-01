Лавров: Запад может прибегнуть к махинациям с использованием евро

Запад может прибегнуть к махинациям с использованием европейской валюты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Министр подчеркнул, что на это указывают также и попытки председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен оправдать методы, с помощью которых ЕС ворует деньги России и ее граждан.

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По его словам, в Европейском Союзе возрождаются колониальные методы и стремления жить за чужой счет.

При этом к американскому доллару доверия тоже нет, добавил Лавров.

Ранее глава Еврокомиссии предложила создать структуру для управления российскими активами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДолларЕвросоюзЕвроЗападСергей Лавров
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