Финансист предупредила о рисках вложения в доллары, евро и криптовалюту

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили порекомендовала вкладывать средства в защитные ОФЗ или валютные активы дружественных стран на фоне нестабильности рынка акций и сложностей с «недружественными» валютами. Об этом пишет агентство «Прайм».

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Как отметила эксперт, при выборе акций следует присмотреться к бумагам компаний со стабильным спросом. Также деньги можно вложить в государственные или корпоративные облигации, особенно с дисконтом.

«Однако, если у вас сформирован качественный диверсифицированный портфель корпоративных ценных бумаг, избавляться от них в настоящее время нецелесообразно», — подчеркнула Валишвили.

Эксперт подчеркнула, что не следует переводить средства в «токсичные» евро и доллар: прямой угрозы обвала этих валют нет, тем не менее, возможно введение отрицательных процентных ставок по валютным вкладам и повышение комиссий за обслуживание валютных счетов.

Валишвили также рекомендовала не вкладывать средства в криптовалюту, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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