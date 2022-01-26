Лавров: Запад хочет наказать Россию и КНР за самостоятельность

«Инакомыслящих, которые проводят самостоятельную политику — прежде всего нашу страну и КНР, — [на Западе] пытаются, как они говорят, наказать при помощи всяких негодных инструментов типа различного рода санкций, демонизации в медийном пространстве, провокаций спецслужб и много другого», — цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее стало известно о возможных санкциях против России в случае «вторжения» на Украину. Ограничения могут ввести США, Евросоюз, пакет санкций готовит Великобритания.

