Лавров: Запад хочет наказать Россию и КНР за самостоятельность

Западные страны пытаются наказать Россию и Китай за самостоятельную политику с помощью различных «негодных инструментов». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы.

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«Инакомыслящих, которые проводят самостоятельную политику — прежде всего нашу страну и КНР, — [на Западе] пытаются, как они говорят, наказать при помощи всяких негодных инструментов типа различного рода санкций, демонизации в медийном пространстве, провокаций спецслужб и много другого», — цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее стало известно о возможных санкциях против России в случае «вторжения» на Украину. Ограничения могут ввести США, Евросоюз, пакет санкций готовит Великобритания.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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