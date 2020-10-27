Лавров выразил надежду на восстановление диалога ЕС и РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на восстановление связей Евросоюза и России в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС.
Лавров заявил, что у европейских коллег должно хватить "дальновидности" и политического здравомыслия, чтобы восстановить диалог ЕС и РФ, так как антироссийские настроения в Брюсселе вредят всем участникам процесса. Такое мнение министр выразил на страницах хорватской газеты "Вечерни Лист".
Однако ранее НСН писала о том, что глава МИД РФ предположил возможную приостановку диалога с Евросоюзом. Ситуация между Брюсселем и Москвой обострилась после инцидента с оппозиционным политиком и блогером Алексеем Навальным.
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