Лавров: Россия может прекратить диалог с ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о возможном прекращении диалога РФ и Евросоюза, сообщает агентство РИА Новости.

Во время презентации доклада на международного дискуссионного клуба «Валдай» глава российского дипведомства отметил, что, вероятно, пока не стоит общаться с представителями Запада, которые не настроены на взаимоуважительный диалог.

«Урсула фон дер Ляйен (председатель Европейской комиссии - прим. НСН) заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят», — сказал Лавров, отметив, что, в частности, Евросоюз ведет себя неподобающе в инциденте с оппозиционером Алексеем Навальным.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что министры иностранных дел Евросоюза достигли «политического консенсуса» по антироссийским санкциям из-за ситуации с Навальным. Во французской газете Le Monde появилась информация, что в санкционный список могут включить девять российских чиновников, в том числе сотрудников администрации президента России и структур госбезопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти публикации «не могут и не должны быть поводом для какой-то реакции».

