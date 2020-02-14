Лавров встретился с Помпео в Мюнхене

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео переговорили в Германии. Главы внешнеполитических ведомств провели краткую встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Международная конференция по безопасности открылась в административном центре Баварии сегодня. Лавров возглавляет российскую делегацию, отмечает Газета.ру.