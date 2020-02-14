Лавров встретился с Помпео в Мюнхене

14 февраля 202017:59

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео переговорили в Германии. Главы внешнеполитических ведомств провели краткую встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Международная конференция по безопасности открылась в административном центре Баварии сегодня. Лавров возглавляет российскую делегацию, отмечает Газета.ру.

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В программе главы МИДа запланированы выступление на пленарной сессии, а также ряд двусторонних встреч.

Так, в воскресенье, 16 февраля Лавров планирует провести переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу на фоне обострения обстановки в сирийской провинции Идлиб, сообщает РИА ФАН.

В результате атак террористов там за последнее время погибли военнослужащие из России и Турции.

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Кроме того, произошли столкновения между турецкими военными и сирийской правительственной армией. Президент Турции Тайип Эрдоган также обвинил сирийских и российских военных по мирным жителям. Москва отвергла эти обвинения.

На этой неделе военнослужащие США открыли огонь на поражение по мирным гражданам, которые забросали заблудившуюся колонну техники камнями.

В результате погиб 14-летний подросток. Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в эфире НСН заявил, что ситуация в Сирии зашла в тупик.

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ФОТО: flickr.com
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