Лавров встретился с Помпео в Мюнхене
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео переговорили в Германии. Главы внешнеполитических ведомств провели краткую встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Международная конференция по безопасности открылась в административном центре Баварии сегодня. Лавров возглавляет российскую делегацию, отмечает Газета.ру.
В программе главы МИДа запланированы выступление на пленарной сессии, а также ряд двусторонних встреч.
Так, в воскресенье, 16 февраля Лавров планирует провести переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу на фоне обострения обстановки в сирийской провинции Идлиб, сообщает РИА ФАН.
В результате атак террористов там за последнее время погибли военнослужащие из России и Турции.
Кроме того, произошли столкновения между турецкими военными и сирийской правительственной армией. Президент Турции Тайип Эрдоган также обвинил сирийских и российских военных по мирным жителям. Москва отвергла эти обвинения.
На этой неделе военнослужащие США открыли огонь на поражение по мирным гражданам, которые забросали заблудившуюся колонну техники камнями.
В результате погиб 14-летний подросток. Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в эфире НСН заявил, что ситуация в Сирии зашла в тупик.
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