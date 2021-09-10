Лавров вспомнил КВН, комментируя слова Зеленского о войне с РФ

Ранее Зеленский, выступая на форуме YES Brainstorming в Киеве, заявил об ощутимой вероятности войны с Россией. Украинский президент добавил, что такое развитие событий «было бы самой большой ошибкой со стороны Российской Федерации».



Лавров заявил, что такие высказывания не достойны внимания и выразил сожаление в связи с изменением лозунгов Зеленского у власти на русофобские. Между тем, Лавров заявил, что Москва готова к возобновлению нормальных отношений с Киевом.



