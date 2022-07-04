Посол в КНР: Россия выступает за расширение состава СБ ООН
Необходимо расширить Совет безопасности ООН за счет африканских, азиатских и латиноамериканских стран, чтобы сделать его «более демократичным». Об этом заявил посол РФ в Китае Андрей Денисов.
По его словам, на сегодняшний день СБ ООН превратился в арену, на которой западные коллеги «осуществляют пропаганду», выдавая свои взгляды за истину. Посол отметил, что такие шаги еще больше отдаляют членов Совбеза, делая его работу гораздо менее эффективной.
«На этом фоне особенно остро стоит необходимость реформирования ООН», - приводит РИА Новости слова дипломата.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия надеется на конструктивное сотрудничество с избранными 9 июня новыми непостоянными членами СБ ООН — Японией, Эквадором, Мальтой, Мозамбиком и Швейцарией, напоминает RT. При этом зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский еще год назад заявлял, что Россия выступает против увеличения числа постоянных членов Совбеза ООН за счет «коллективного Запада», подчеркивает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 080 / сут.
Умерли
381 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 595 / сут.
- При стрельбе в ТЦ в Копенгагене погиб 47-летний россиянин
- Володин заявил, что размещение баз НАТО не защитит Финляндию и Швецию
- Минфин предложил сократить бюджеты госпрограмм на 1,6 трлн рублей
- Алиханов передал проект ответа на блокаду Калининграда со стороны Литвы
- Распродажа товаров со складов IKEA стартует 5 июля
- СМИ: в Канаде мужчина ранил несколько человек
- Жителей США взбесило поведение Камалы Харрис
- Совфед: Россия может ввести санкции против компании, чей спутник снимал Белгород
- Посол Сирии в РФ: Запад и Турция переправляют боевиков ИГ* на Украину
- Британские власти прорабатывают вопрос конфискации замороженных активов России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru