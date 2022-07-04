Посол в КНР: Россия выступает за расширение состава СБ ООН

Необходимо расширить Совет безопасности ООН за счет африканских, азиатских и латиноамериканских стран, чтобы сделать его «более демократичным». Об этом заявил посол РФ в Китае Андрей Денисов.

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По его словам, на сегодняшний день СБ ООН превратился в арену, на которой западные коллеги «осуществляют пропаганду», выдавая свои взгляды за истину. Посол отметил, что такие шаги еще больше отдаляют членов Совбеза, делая его работу гораздо менее эффективной.

«На этом фоне особенно остро стоит необходимость реформирования ООН», - приводит РИА Новости слова дипломата.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия надеется на конструктивное сотрудничество с избранными 9 июня новыми непостоянными членами СБ ООН — Японией, Эквадором, Мальтой, Мозамбиком и Швейцарией, напоминает RT. При этом зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский еще год назад заявлял, что Россия выступает против увеличения числа постоянных членов Совбеза ООН за счет «коллективного Запада», подчеркивает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:Совбез ООНРоссия
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