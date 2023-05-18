Лавров: Вопросы зерновой сделки не связаны с событиями в Турции

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлевается еще на два месяца. Он также лично поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поддержку в инициативах Анкары по этой сделке.

Позже эту информацию подтвердили и в Кремле.

Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил о политической подоплеке продления сделки. Он считает, что Москва пошла на продление соглашения, чтобы поддержать Эрдогана.

