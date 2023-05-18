Лавров: Вопросы зерновой сделки не связаны с событиями в Турции
Вопрос продления зерновой сделки никак не связан с внутриполитическими событиями в Турции, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он также отметил, что два месяца, на которые была продлена зерновая сделка, станут решающими в плане ее дальнейшей судьбы.
17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлевается еще на два месяца. Он также лично поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поддержку в инициативах Анкары по этой сделке.
Позже эту информацию подтвердили и в Кремле.
Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил о политической подоплеке продления сделки. Он считает, что Москва пошла на продление соглашения, чтобы поддержать Эрдогана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru