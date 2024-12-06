Лавров: Война на Украине является гибридной
6 декабря 202402:01
Россия и США официально не воюют, сообщил журналисту Такеру Карлсону глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, происходящее на Украине является гибридной войной.
«… Мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями. Вообще со всеми странами, особенно с такой великой страной, как США», — заявил дипломат.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru