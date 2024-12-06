Лавров: Война на Украине является гибридной

Россия и США официально не воюют, сообщил журналисту Такеру Карлсону глава МИД России Сергей Лавров.

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По его словам, происходящее на Украине является гибридной войной.

«… Мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями. Вообще со всеми странами, особенно с такой великой страной, как США», — заявил дипломат.

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ФОТО: Телеграм-канал Марии Захаровой
ТЕГИ:МИД РФСШАСергей Лавров

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