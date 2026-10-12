Нобелевскую премию по экономике получили американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд

Отмечается, что экономисты из США получили награду за «разработку новых макроэкономических моделей, значительно улучшивших способность проводить эффективную стабилизационную политику».

Председатель комитета по присуждению премии в области экономических наук Джон Хасслер заявил, что работа Холла и Вудфорда «обеспечила прочную теоретическую основу для моделей, которые сейчас используются центральными банками и правительствами по всему миру».

«Благодаря им мы лучше подготовлены к преодолению экономических потрясений, таких как энергетические кризисы или внезапные изменения в объеме потребления домохозяйств», — заключил он.

