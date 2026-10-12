Нобелевскую премию по экономике получили американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд
Нобелевскую премию по экономике за 2026 года получили американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Об этом со ссылкой на Нобелевский комитет сообщает RT.
Отмечается, что экономисты из США получили награду за «разработку новых макроэкономических моделей, значительно улучшивших способность проводить эффективную стабилизационную политику».
Председатель комитета по присуждению премии в области экономических наук Джон Хасслер заявил, что работа Холла и Вудфорда «обеспечила прочную теоретическую основу для моделей, которые сейчас используются центральными банками и правительствами по всему миру».
«Благодаря им мы лучше подготовлены к преодолению экономических потрясений, таких как энергетические кризисы или внезапные изменения в объеме потребления домохозяйств», — заключил он.
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