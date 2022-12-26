Американский профессор заявил об ослаблении курса доллара из-за конфликта на Украине
Конфликт на Украине негативно повлиял на курс доллара, считает профессор политологии Атлантического университета во Флориде Роберт Рабил. Об этом эксперт написал в статье для портала Brunobertez.
Как отметил Рабил, доллар служит ключевой валютой, в которой проходит большинство расчетов. Однако с начала XXI века многие страны стараются отказаться от использования американской валюты в международных расчетах, пишет RT.
Рабил указал, что тенденция ослабления доллара в последнее время набирает обороты на фоне введения странами НАТО санкций против России. Эксперт напомнил, что в марте текущего года в ЕАЭС достигли соглашения о создании новой международной резервной валюты, в июне этот вопрос обсуждали на саммите БРИКС.
«Россия уже сделала китайский юань своей де-факто резервной валютой, а Иран начал использовать риал и российские рубли в торговых обменах с Москвой», — подчеркнул профессор.
По словам Рабила, кризис на Украине укрепил позиции сторонников многополярности. Так, в течение нескольких лет альтернативой доллару может стать юань, что серьезно ударит по экономике и положению США в мире, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 595 / сут.
Умерли
393 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+6 176 / сут.
- Глава МИД Казахстана пообещал не помогать России обходить санкции
- Марочко: Киев привозит оружие в Артемовск под видом гуманитарной миссии
- Организатор сгоревшего в Кемерове дома престарелых полностью признал вину
- В ЛНР выявили в рядах ВСУ бойцов из 30 стран
- Минобороны сообщило о сбитом при подлете к аэродрому «Энгельс» украинском беспилотнике
- Американский профессор заявил об ослаблении курса доллара из-за конфликта на Украине
- СМИ назвали слабым местом ЗРК Patriot их малую мобильность
- В Минстрое выступили за повышение тарифов ЖКУ с учетом платежеспособности граждан
- В Саратовской области проверяют сообщения о ЧП на военном объекте в Энгельсе
- В России могут ввести штрафы за утечку данных для компаний
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru