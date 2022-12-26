Американский профессор заявил об ослаблении курса доллара из-за конфликта на Украине

Как отметил Рабил, доллар служит ключевой валютой, в которой проходит большинство расчетов. Однако с начала XXI века многие страны стараются отказаться от использования американской валюты в международных расчетах, пишет RT.

Рабил указал, что тенденция ослабления доллара в последнее время набирает обороты на фоне введения странами НАТО санкций против России. Эксперт напомнил, что в марте текущего года в ЕАЭС достигли соглашения о создании новой международной резервной валюты, в июне этот вопрос обсуждали на саммите БРИКС.

«Россия уже сделала китайский юань своей де-факто резервной валютой, а Иран начал использовать риал и российские рубли в торговых обменах с Москвой», — подчеркнул профессор.

По словам Рабила, кризис на Украине укрепил позиции сторонников многополярности. Так, в течение нескольких лет альтернативой доллару может стать юань, что серьезно ударит по экономике и положению США в мире, пишет РИА ФАН.

