Американский профессор заявил об ослаблении курса доллара из-за конфликта на Украине

Конфликт на Украине негативно повлиял на курс доллара, считает профессор политологии Атлантического университета во Флориде Роберт Рабил. Об этом эксперт написал в статье для портала Brunobertez.

Экономист назвал предел падения курса доллара

Как отметил Рабил, доллар служит ключевой валютой, в которой проходит большинство расчетов. Однако с начала XXI века многие страны стараются отказаться от использования американской валюты в международных расчетах, пишет RT.

Рабил указал, что тенденция ослабления доллара в последнее время набирает обороты на фоне введения странами НАТО санкций против России. Эксперт напомнил, что в марте текущего года в ЕАЭС достигли соглашения о создании новой международной резервной валюты, в июне этот вопрос обсуждали на саммите БРИКС.

«Россия уже сделала китайский юань своей де-факто резервной валютой, а Иран начал использовать риал и российские рубли в торговых обменах с Москвой», — подчеркнул профессор.

По словам Рабила, кризис на Украине укрепил позиции сторонников многополярности. Так, в течение нескольких лет альтернативой доллару может стать юань, что серьезно ударит по экономике и положению США в мире, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВалютаСШАДоллар
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