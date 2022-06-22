Лавров намерен согласовать нефтяные вопросы в Иране

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Тегеран в среду с двухдневным рабочим визитом, сообщают РИА Новости. Целью поездки российского министра станут консультации с высшим руководством Ирана по поводу заключения ядерной сделки Исламской республики с группой международных посредников, а также по условиям последующих поставок иранской нефти на мировой рынок.

Кроме того стороны обсудят ситуацию на Украине, Афганистан, Сирию и двусторонние отношения, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.