Премьер Израиля, заявил, что Иран близок к получению ядерного оружия

По его словам, без давления со стороны западных стран Иран может очень скоро заполучить ядерную бомбу. «Иранская ядерная программа не остановится, пока ее не остановят», — отметил глава израильского правительства.

Как сообщалось ранее, Франция, Германия и Великобритания снова заявили о готовности заключить ядерное соглашение с Ираном. Данное соглашение находится в руках у Тегерана с марта 2022 года.

