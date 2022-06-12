Премьер Израиля, заявил, что Иран близок к получению ядерного оружия
Иран обогащает уран с большой скоростью и «опасно близок» к получению ядерного оружия, сообщил изданию Telegraph премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.
По его словам, без давления со стороны западных стран Иран может очень скоро заполучить ядерную бомбу. «Иранская ядерная программа не остановится, пока ее не остановят», — отметил глава израильского правительства.
Как сообщалось ранее, Франция, Германия и Великобритания снова заявили о готовности заключить ядерное соглашение с Ираном. Данное соглашение находится в руках у Тегерана с марта 2022 года.
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