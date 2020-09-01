Лавров упрекнул ЕС за санкционную политику
Евросоюз вслед за США становится на путь санкционного давления в международных делах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления перед студентами МГИМО. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы МИД, власти Евросоюза уже работают над созданием санкционных механизмов на случай преступного вторжения в киберсферу по разным вопросам, в том числе по правам человека.
С точки зрения международного права любые односторонние санкции нелегитимны, подчеркнул Лавров.
На фоне пандемии коронавируса Лавров рассказывал, что «старшие товарищи» запрещают некоторым странам Европы просить помощи у России в борьбе с COVID-19.
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