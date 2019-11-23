Лавров указал на главное условие мирного договора России с Японией

Признание Японией российской юрисдикции на территории южной части Курильских остров – основное условие для подписания мирного договора между странами, пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Глава МИД отметил, что российский президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ достигли договоренностей решать существующие между странами проблемы на основе декларации 1956 года.