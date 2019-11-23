Лавров указал на главное условие мирного договора России с Японией

23 ноября 201911:28

Признание Японией российской юрисдикции на территории южной части Курильских остров – основное условие для подписания мирного договора между странами, пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Глава МИД отметил, что российский президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ достигли договоренностей решать существующие между странами проблемы на основе декларации 1956 года.

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Документ гласит, что перспективные вопросы взаимодействия России и Японии возможно после признания со стороны Токио итогов Второй мировой войны, то есть суверенитета России над Курильскими островами, отмечает Газета.ru.

Напомним, что разногласия по поводу принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и прилегающим мелким островам, включенным в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, остаются главным препятствием к заключению мирного договора между Россией и Японией.

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ФОТО: РИА Новости/
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