Трамп назвал условие для встречи с Си Цзиньпином
5 августа 202516:40
Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала CNBC заявил, что готов встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, но только в случае, если Вашингтон и Пекин заключат сделку.
По его словам, сам он не запрашивал встречи с китайским лидером, однако готов к ней.
«Это он попросил. Если договоримся - встретимся до конца года. Если не договоримся - смысла во встрече нет», - заключил глава Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай и совершит визит «может быть, до конца этого года», сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru