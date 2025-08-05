Трамп назвал условие для встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала CNBC заявил, что готов встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, но только в случае, если Вашингтон и Пекин заключат сделку.

Трамп не опроверг и не подтвердил возможную встречу с Путиным в КНР

По его словам, сам он не запрашивал встречи с китайским лидером, однако готов к ней.

«Это он попросил. Если договоримся - встретимся до конца года. Если не договоримся - смысла во встрече нет», - заключил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай и совершит визит «может быть, до конца этого года», сообщает «Свободная пресса».

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Фото: AP, Alex Brandon
ТЕГИ:ПереговорыКитайСШАДональд ТрампСи Цзиньпин

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