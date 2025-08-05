Трамп назвал условие для встречи с Си Цзиньпином

По его словам, сам он не запрашивал встречи с китайским лидером, однако готов к ней.

«Это он попросил. Если договоримся - встретимся до конца года. Если не договоримся - смысла во встрече нет», - заключил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай и совершит визит «может быть, до конца этого года», сообщает «Свободная пресса».

