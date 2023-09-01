Лавров: У России нет желания «угробить» доллар
США сами перестают обеспечивать приемлемую роль доллара, при этом у России нет желания «угробить» американскую валюту. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и преподавателями МГИМО.
Как отметил глава внешнеполитического ведомства, Москва выстраивает свою линию не против Соединенных Штатов и Запада.
«Не мы хотим угробить доллар. Соединенные Штаты перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема. Вот в чем проблема», — цитирует Лаврова ТАСС.
Министр подчеркнул, что Россия намерена развивать отношения со сторонами, готовыми к этому «на основе равноправия и поиска честного баланса интересов».
Ранее Лавров заявил, что БРИКС выступает за создание условий для развития всех государств и не стремится стать новым коллективным гегемоном, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru