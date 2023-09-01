Лавров: У России нет желания «угробить» доллар

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, Москва выстраивает свою линию не против Соединенных Штатов и Запада.

«Не мы хотим угробить доллар. Соединенные Штаты перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема. Вот в чем проблема», — цитирует Лаврова ТАСС.

Министр подчеркнул, что Россия намерена развивать отношения со сторонами, готовыми к этому «на основе равноправия и поиска честного баланса интересов».

Ранее Лавров заявил, что БРИКС выступает за создание условий для развития всех государств и не стремится стать новым коллективным гегемоном, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

