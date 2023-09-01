Лавров назвал сферы, в которых Россия не будет сотрудничать с Западом
1 сентября 202311:56
Россия не будет сотрудничать с Западом в тех сферах, от которых зависит ее военно-политическая безопасность. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО.
Он отметил, что даже если вдруг Запад предложит России вернуться к «более-менее нормальным контактам», то Москва будет думать, стоит ли это делать.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада своими действиям против РФ разрушают международно-правовые основы сложившегося миропорядка, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru