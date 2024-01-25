Лавров: У России нет необходимости на кого-то нападать

У России нет необходимости нападать на кого-то, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД России Сергея Лаврова.

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По его словам, утверждения об обратном со стороны Европейского союза и НАТО — чушь. «У нас нет никакого желания, никакой необходимости — ни военной, ни политической, на экономической — куда-то на кого-то нападать», — заявил министр иностранных дел РФ.

Ранее дипломат указал, что Россия не портила отношений с США, поэтому не собирается извиняться для их налаживания.

Также Лавров заявил, что США не заинтересованы в диалоге по урегулированию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФСергей Лавров

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