Лавров: США блокируют усилия ООН по остановке кровопролития в секторе Газа
Американские власти блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
По его словам, США дают карт-бланш на коллективное наказание палестинцев. «Изворотливость американской дипломатии вызывает оторопь», — сказал глава МИД. Дипломат отметил, что Вашингтон то ветирует резолюции о прекращении огня, то призывает о снижении интенсивности боевых действий в Газе.
Также Лавров заявил, что США не заинтересованы в диалоге по урегулированию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru