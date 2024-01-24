Лавров: США блокируют усилия ООН по остановке кровопролития в секторе Газа

Американские власти блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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По его словам, США дают карт-бланш на коллективное наказание палестинцев. «Изворотливость американской дипломатии вызывает оторопь», — сказал глава МИД. Дипломат отметил, что Вашингтон то ветирует резолюции о прекращении огня, то призывает о снижении интенсивности боевых действий в Газе.

Также Лавров заявил, что США не заинтересованы в диалоге по урегулированию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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