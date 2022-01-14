Лавров: Терпению России пришел конец из-за действий Запада
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия устала терпеть действия Запада. Об этом глава МИД заявил в ходе своей пресс-конференции.
Лавров вспомнил известную поговорку, согласно которой Россия «долго запрягала», однако сейчас настала пора двигаться.
«Вот ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит конкретно на наши предложения», - передает слова министра РИА Новости.
Ранее Лавров не исключил добавления новых стран в состав организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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