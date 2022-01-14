Лавров: Терпению России пришел конец из-за действий Запада

Коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме Около 270 пьяных водителей выявлено в столице в первую рабочую неделю Движение в центре Москвы восстановлено после пожара около храма на Большой Грузинской Бизнес в Москве арендовал 150 помещений в домах по реновации Низкое атмосферное давление в столице побило рекорд 1948 года