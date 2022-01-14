Лавров: Терпению России пришел конец из-за действий Запада

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия устала терпеть действия Запада. Об этом глава МИД заявил в ходе своей пресс-конференции.

«Накопилось»: Лавров объяснил, почему Россия заговорила о нерасширении НАТО

Лавров вспомнил известную поговорку, согласно которой Россия «долго запрягала», однако сейчас настала пора двигаться.

«Вот ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит конкретно на наши предложения», - передает слова министра РИА Новости.

Ранее Лавров не исключил добавления новых стран в состав организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЗападРоссияМИДСергей Лавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры