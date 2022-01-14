«Накопилось»: Лавров объяснил, почему Россия заговорила о нерасширении НАТО
Россия выдвинула вопрос нерасширения НАТО, потому что «накопилось». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, это связано с тем, что после 90-х годов обещания о нерасширении альянса на восток и о неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов были «выброшены в корзину».
При этом министр добавил, что военные НАТО за это время вплотную подошли к российским границам и активно осваивают территории, а также расширяют сухопутные силы и авиацию.
Лавров также напомнил, что масштаб учений альянса на Черном море возрос в несколько раз.
Ранее он заявил, что членство нашей страны в НАТО – невозможно, сообщает ФАН.
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