«Накопилось»: Лавров объяснил, почему Россия заговорила о нерасширении НАТО

При этом министр добавил, что военные НАТО за это время вплотную подошли к российским границам и активно осваивают территории, а также расширяют сухопутные силы и авиацию.

Лавров также напомнил, что масштаб учений альянса на Черном море возрос в несколько раз.

Ранее он заявил, что членство нашей страны в НАТО – невозможно, сообщает ФАН.