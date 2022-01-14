«Накопилось»: Лавров объяснил, почему Россия заговорила о нерасширении НАТО

Россия выдвинула вопрос нерасширения НАТО, потому что «накопилось». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, это связано с тем, что после 90-х годов обещания о нерасширении альянса на восток и о неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов были «выброшены в корзину».

Лавров рассказал о расширении военного присутствия России в мире

При этом министр добавил, что военные НАТО за это время вплотную подошли к российским границам и активно осваивают территории, а также расширяют сухопутные силы и авиацию.

Лавров также напомнил, что масштаб учений альянса на Черном море возрос в несколько раз.

Ранее он заявил, что членство нашей страны в НАТО – невозможно, сообщает ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИДВоенныеНАТОРоссияСергей Лавров
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