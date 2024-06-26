Лавров: Страны БРИКС решили «взять паузу» по вопросу вступления новых членов

Страны БРИКС большинством голосов решили «взять паузу» по вопросу вступления в объединение новых членов, сообщают «Известия» со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

В Зимбабве заявили о готовности вступить в БРИКС

По его словам, это необходимо, чтобы «переварить» вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза.

Как отметил дипломат, параллельно в разработке находится система категорий стран-партнеров — «ступеней», которые странам придется пройти перед полным вступлением в БРИКС.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что более 30 заявок было подано на присоединение в БРИКС, число стран, желающих вступить в объединение, постоянно растет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Сергей ЛавровБрикс

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