Лавров: Страны БРИКС решили «взять паузу» по вопросу вступления новых членов

По его словам, это необходимо, чтобы «переварить» вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза.

Как отметил дипломат, параллельно в разработке находится система категорий стран-партнеров — «ступеней», которые странам придется пройти перед полным вступлением в БРИКС.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что более 30 заявок было подано на присоединение в БРИКС, число стран, желающих вступить в объединение, постоянно растет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

