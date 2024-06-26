Лавров: Страны БРИКС решили «взять паузу» по вопросу вступления новых членов
Страны БРИКС большинством голосов решили «взять паузу» по вопросу вступления в объединение новых членов, сообщают «Известия» со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
По его словам, это необходимо, чтобы «переварить» вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза.
Как отметил дипломат, параллельно в разработке находится система категорий стран-партнеров — «ступеней», которые странам придется пройти перед полным вступлением в БРИКС.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что более 30 заявок было подано на присоединение в БРИКС, число стран, желающих вступить в объединение, постоянно растет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru