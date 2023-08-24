Лавров: страны БРИКС решили сохранить название объединения
24 августа 202316:23
Все страны БРИКС выступают за сохранение названия объединения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите в ЮАР, сообщает ТАСС.
По его словам, участники согласились с тем, что лучше оставить все, как есть.
«Это уже стало брендом, и никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного», - уточнил глава МИД РФ.
Он также добавил, что это будет подчеркивать преемственность всей нашей работы.
Ранее стало известно, что в БРИКС официально пригласили шесть государств, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru