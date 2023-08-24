Лавров: страны БРИКС решили сохранить название объединения

По его словам, участники согласились с тем, что лучше оставить все, как есть.

«Это уже стало брендом, и никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного», - уточнил глава МИД РФ.

Он также добавил, что это будет подчеркивать преемственность всей нашей работы.

Ранее стало известно, что в БРИКС официально пригласили шесть государств, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

