Лавров: страны БРИКС решили сохранить название объединения

Все страны БРИКС выступают за сохранение названия объединения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите в ЮАР, сообщает ТАСС.

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По его словам, участники согласились с тем, что лучше оставить все, как есть.

«Это уже стало брендом, и никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного», - уточнил глава МИД РФ.

Он также добавил, что это будет подчеркивать преемственность всей нашей работы.

Ранее стало известно, что в БРИКС официально пригласили шесть государств, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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