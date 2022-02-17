Лавров: США осуществляют внешнее управление Украиной

«Свалить всю вину за все, что происходит, на Россию - нам эта тактика и стратегия знакома - она не увенчается успехом», - сказал Лавров.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что США скоро разделят Украину на части.

