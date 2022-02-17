Лавров: США осуществляют внешнее управление Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Италии в Москве заявил, что Соединенные Штаты осуществляют внешнее управление Украиной.

В США назвали новую дату начала «вторжения» России на Украину

«Свалить всю вину за все, что происходит, на Россию - нам эта тактика и стратегия знакома - она не увенчается успехом», - сказал Лавров.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что США скоро разделят Украину на части.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/
ТЕГИ:СШАУкраинаРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры