Лавров: США осуществляют внешнее управление Украиной
17 февраля 202213:23
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Италии в Москве заявил, что Соединенные Штаты осуществляют внешнее управление Украиной.
«Свалить всю вину за все, что происходит, на Россию - нам эта тактика и стратегия знакома - она не увенчается успехом», - сказал Лавров.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что США скоро разделят Украину на части.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru