Глава Еврокомиссии допустила отключение России от SWIFT
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью CNN заявила, что Евросоюз обсуждает возможность исключения России из международной системы SWIFT, как и остановку «Северного потока – 2», в случае вторжения Москвы на Украину.
Она напомнила, что Еврокомиссия отвечает за разработку санкций и отметила, что ЕС обладает рычагом давления на Россию, так как РФ зависит от торговли с европейскими странами.
Ранее Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что Евросоюз и Великобритания работают над разработкой ограничительных мер против новых проектов России в газовой сфере.
По данным издания, «газовый» пакет разрабатывается при поддержке Вашингтона, чтобы «жестко ограничить» финансовые и технологические вливания, связанные с российскими инициативами в отрасли.
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