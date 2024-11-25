Лавров обвинил НАТО в стремлении к глобальному доминированию

НАТО, расширяя свое влияние, выходит за рамки изначально декларированных целей обороны своих членов. Об этом во время встречи с участниками научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров напомнил, что альянс создавался как оборонительная структура, но с тех пор значительно расширился, несмотря на обещания не увеличивать свое присутствие. Он подчеркнул, что НАТО теперь рассматривает угрозы из регионов, далеких от его зоны ответственности, включая Индо-Тихоокеанский регион и Южно-Китайское море.

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Министр отметил, что альянс формирует новые блоки, такие как AUKUS, и вовлекает в свои проекты элементы ядерного планирования. Лавров подчеркнул, что действия НАТО направлены на сдерживание конкурентов, включая Россию, Китай, Иран и другие страны, посредством санкций и ограничений на технологии.

Лавров также заявил, что цель политики США заключается в предотвращении появления конкурентов, способных приблизиться к американскому доминированию на мировой арене, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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