Лавров: Спецоперация на Украине завершится при достижении ее целей
Российская специальная военная операция на Украине завершится по достижении ее целей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.
«Она будет завершена, как только цели, которые я уже описал вам, будут реализованы и достигнуты», — ответил глава МИД на вопрос журналиста, возможно ли завершение спецоперации к 9 мая.
Лавров указал на важность достижения целей России на фоне инцидентов с атаками на объекты на территории страны, по его словам, РФ «позаботилась об авантюрах» Украины.
Кроме того, министр рассказал, что мирные переговоры сторон застопорились из-за непоследовательной позиции Киева: переговорный процесс мог бы значительно продвинуться, «если бы они были честными переговорщиками, если бы они были привержены тому, с чем они шаг за шагом соглашались».
По словам Лаврова, Украина могла бы получить гарантии безопасности от группы стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН.
«Главное — понять, насколько они последовательны, особенно в вопросе о том, на какие территории эти гарантии распространяются. Конечно, как вы понимаете, они не могут касаться Крыма и востока Украины, потому что мы признали независимость республик. И изначально они с этим согласились на переговорах в Стамбуле, но затем изменили свою точку зрения», — подчеркнул министр.
Глава российского МИД добавил, что переговоры застопорились в том числе из-за инструкций Запада не ускорять переговорный процесс. Вместе с тем Лавров выразил уверенность, что Россия и Украина будут жить в мире.
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