Лавров: Спецоперация на Украине завершится при достижении ее целей

«Она будет завершена, как только цели, которые я уже описал вам, будут реализованы и достигнуты», — ответил глава МИД на вопрос журналиста, возможно ли завершение спецоперации к 9 мая.

Лавров указал на важность достижения целей России на фоне инцидентов с атаками на объекты на территории страны, по его словам, РФ «позаботилась об авантюрах» Украины.

Кроме того, министр рассказал, что мирные переговоры сторон застопорились из-за непоследовательной позиции Киева: переговорный процесс мог бы значительно продвинуться, «если бы они были честными переговорщиками, если бы они были привержены тому, с чем они шаг за шагом соглашались».

По словам Лаврова, Украина могла бы получить гарантии безопасности от группы стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН.

«Главное — понять, насколько они последовательны, особенно в вопросе о том, на какие территории эти гарантии распространяются. Конечно, как вы понимаете, они не могут касаться Крыма и востока Украины, потому что мы признали независимость республик. И изначально они с этим согласились на переговорах в Стамбуле, но затем изменили свою точку зрения», — подчеркнул министр.

Глава российского МИД добавил, что переговоры застопорились в том числе из-за инструкций Запада не ускорять переговорный процесс. Вместе с тем Лавров выразил уверенность, что Россия и Украина будут жить в мире.

