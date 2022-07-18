Лавров: Специалисты НАТО руководят украинскими военными «на земле»

«Натовские инструкторы и наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями ВСУ и нацбатов непосредственно "на земле". Надеюсь, среди европейцев остались ответственные политики, которые осознают, какими последствиями это чревато», — подчеркнул глава МИД.

По словам Лаврова, НАТО использует Украину как «расходный материал» в противостоянии с Россией, отмечает Газета.ру.

