Лавров: Специалисты НАТО руководят украинскими военными «на земле»
Инструкторы и наводчики НАТО руководят действиями украинских силовиков непосредственно «на земле». Об этом пишет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье для Известий.
«Натовские инструкторы и наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями ВСУ и нацбатов непосредственно "на земле". Надеюсь, среди европейцев остались ответственные политики, которые осознают, какими последствиями это чревато», — подчеркнул глава МИД.
По словам Лаврова, НАТО использует Украину как «расходный материал» в противостоянии с Россией, отмечает Газета.ру.
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