Лавров заявил, что у Вашингтона нет доказательств о мирном характере биолабораторий на Украине

«"Находки", обнаруженные силами СВО в военно-биологических лабораториях на освобожденных территориях Донбасса и в прилегающих районах, однозначно указывают на прямые нарушения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО)», — заявил российский дипломат. По его словам, документы предъявлены Москвой Вашингтону и Совету Безопасности ООН. Ведется процедура получения разъяснений в соответствии с КБТО.

Как отметил Лавров, американская администрация пытается оправдываться, заявляя, что все биологические исследования на Украине носили исключительно мирный, гражданский характер.

По данным Пентагона, США поддерживали 46 гражданских биолабораторий на территории Украины на протяжение минувших 20 лет. В военном ведомстве США отметили, что программы в лабораториях были исключительно мирные.

