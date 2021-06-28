Лавров сообщил, почему ЕС «похоронил» идею саммита с РФ

По его словам, это произошло из-за позиции русофобского меньшинства в Европе. По словам главы внешнеполитического ведомства, сразу после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве «лидеры ЕС и НАТО поспешили сделать заявления о том, что в их подходах к России ничего не изменилось - более того, они, мол, готовы к дальнейшему ухудшению отношений с Москвой».

«Обозреватели подметили, что США – самим фактом российско-американского саммита в Женеве – как бы дали зеленый свет этой инициативе, но прибалты с поляками пресекли «самодеятельность» Берлина и Парижа (а послов Германии и Франции в Киеве вызвали в МИД Украины объясниться по поводу этой «самодеятельности»). Итогом же дискуссий в Брюсселе стало поручение Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службе разработать новые санкции против Москвы – пока без указания на какие-то "грехи", просто чтоб было про запас», - написал Лавров.

Ранее канцлер Ангела Меркель предложила провести переговоры между лидерами ЕС и российским президентом. После обсуждения этой инициативы Меркель сообщила, что соглашение по организации саммита ЕС-РФ на высшем уровне не достигнуто. По словам Меркель, страны Евросоюза продолжат обсуждение возможных форматов и условий проведения переговоров с Россией.