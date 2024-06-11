«У нас были некоторые неафишируемые контакты», - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам совещания глав МИД БРИКС.

Он подчеркнул, что Запад также не желает замечать «русофобского эффекта», который создает Киев.

Ранее Владимир Зеленский в интервью газете Guardian вновь заявил о невозможности переговоров с Россией. По его словам, в настоящее время диалог Киева и Москвы «нереалистичен», передает «Радиоточка НСН».

