Лавров сообщил, что РФ признает нового президента США в соответствии с законодательством

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ориентируется на американское законодательство в вопросе о признании президента США. Об этом сообщает ТАСС.

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Министр подчеркнул, что Москва не совершает решение о признании того или иного кандидата главой другого государства, поскольку этот вопрос решается внутри конкретной страны в соответствии с местными законами. Министр добавил, что российское руководство будет "исходить" исключительно из этой позиции.

Лидер США избирается на основе данных штатов, в каждом из которых находится пропорциональное населению число выборщиков. Для победы одному из кандидатов нужно получить половину голосов из коллегии 538 выборщиков: это 270 голосов.

Выборщики проводят собственное голосование, по итогам которого будет официально выбран новый президент. Его инаугурация намечена на 20 января 2021 года. 6 января результаты также утвердят Сенат и Палата представителей Конгресса США.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы в СШАСергей ЛавровВыборы Президента США
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