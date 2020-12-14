Лавров сообщил, что РФ признает нового президента США в соответствии с законодательством
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ориентируется на американское законодательство в вопросе о признании президента США. Об этом сообщает ТАСС.
Министр подчеркнул, что Москва не совершает решение о признании того или иного кандидата главой другого государства, поскольку этот вопрос решается внутри конкретной страны в соответствии с местными законами. Министр добавил, что российское руководство будет "исходить" исключительно из этой позиции.
Лидер США избирается на основе данных штатов, в каждом из которых находится пропорциональное населению число выборщиков. Для победы одному из кандидатов нужно получить половину голосов из коллегии 538 выборщиков: это 270 голосов.
Выборщики проводят собственное голосование, по итогам которого будет официально выбран новый президент. Его инаугурация намечена на 20 января 2021 года. 6 января результаты также утвердят Сенат и Палата представителей Конгресса США.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+27 328 / сут.
Умерли
47 391+450 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+18 562 / сут.
- Около 60 торговых сетей готовы подписать соглашение о стабилизации цен
- Турция пригрозила ответными мерами на санкции США из-за С-400
- Правительство РФ предложило расширить круг служащих под государственной защитой
- Ритейлеры заявили о снижении цен на ряд продуктов в России
- США ввели санкции против Турции за покупку российских С-400
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru